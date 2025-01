Un amore travolgente, durato poco ma bellissimo. Così Reginaldo, ex calciatore, ricorda la relazione con Elisabetta Canalis avuta nel 2008 e che li espose in tutti i rotocalchi di gossip.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex esterno offensivo del Parma ha parlato con grande piacere dell’ex velina sarda, oggi imprenditrice negli Stati Uniti.

“È stata lei a conquistare me… Prima ha cercato per quattro mesi di avere il mio numero tramite amici e poi al compleanno di Corradi, mio compagno nel Parma, si è fatta avanti. Siamo stati insieme quasi un anno e mezzo. Elisabetta era determinata: otteneva quello che voleva. È stato uno tsunami, un po’ come un bel gol in rovesciata: la ragazza più bella e famosa con la quale sono stato”.

In un passaggio dell’intervista ha anche ricordato un aneddoto che lo lega a Silvio Berlusconi.

“Mi fece i complimenti per la storia che avevo avuto in passato con la Canalis“.

