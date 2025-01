Tantissime persone hanno partecipato nella serata di mercoledì 22 gennaio alla messa in onore di Gigi Riva, scomparso un anno fa. La cerimonia, sobria e molto commovente, è avvenuta nella chiesa della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.

A celebrare la messa è stato don Giovannino Tolu, che ha accompagnato il cordoglio dei presenti con un’omelia toccante.

“Era un Ragazzo semplice, un uomo umile che a 6 anni ha perso il padre. A 16 la madre, quindi era necessario guadagnare. É stato mandato qui a Cagliari. A Cagliari in genere mandavano i giocatori quasi per punizione ma lui ha trovato qui la sua famiglia. Ha trovato i sardi, coloro che gli hanno voluto bene fino alla fine. Dobbiamo cogliere gli aspetti positivi. Un uomo buono che non faceva cronaca, un uomo discreto e riservato. Un uomo di silenzio, che amava stare con la famiglia perché c’era stato poco quando era giovane. Possiamo dire che Gigi Riva è stato adottato dai sardi“.

Alla Messa ha partecipato il sindaco Massimo Zedda e una rappresentanza del Cagliari Calcio: erano presenti il presidente Tommaso Giulini, l’amministratore delegato Carlo Catte, il direttore generale Stefano Melis, il direttore sportivo Nereo Bonato, il segretario generale sportivo Matteo Stagno, il team manager Alessandro Steri e una folta pattuglia della prima squadra, con il mister Davide Nicola.

Solo un lungo appaluso al termine della messa. Non è previsto in questi giorni nessun altro evento per ricordare Rombo di Tuono.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it