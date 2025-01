Brutto scontro in viale Marconi a Cagliari nel pomeriggio. Due auto sono venute a contatto: una delle due avrebbe tagliato la carreggiata, generando l’incidente. A seguito di ciò, traffico bloccato e lunghe code in tutte le principali strade del circondario.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture è uscita dal parcheggio del nuovo supermercato Eurospin e anziché proseguire verso Quartu e percorrere la rotonda per tornare a Cagliari, ha tagliato la carreggiata. Così facendo è andata a scontrarsi frontalmente contro un’auto che sopraggiungeva.

Il bilancio è di due feriti lievi e i due veicoli distrutti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco.

Il traffico è andato in tilt praticamente subito. Via via si sono create le code e file sia in viale Marconi che lungo le le arterie di collegamento.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it