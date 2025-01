“Siamo qui in una giornata bella per ricordare Gigi, è già passato un anno, ma siamo felici di averlo vissuto e di avere tanti ricordi suoi. E soprattutto di portare questo Cagliari sempre più in alto, come piacerebbe a lui”. Così Leonardo Pavoletti ha voluto dedicare un pensiero a Gigi Riva ieri sera poco prima di entrare alla Basilica di Bonaria per la messa in ricordo del mito.

“Lui è un eroe nazionale, non solo di Cagliari” ha detto ancora il capitano rossoblù. “Ha mostrato dei valori e un attaccamento che non esistono più, ha fatto capire che i soldi non sono tutto nella vita e le persone questo glielo riconoscono e lo sentono”.

E sul suo legame con Riva resta il rammarico di un incontro mancato. “Mi piacerebbe aver vissuto tanti momenti con lui e avere tanti aneddoti da raccontare, però purtroppo non sono riuscito a viverlo come mi sarebbe piaciuto. Ci sono tante cose che ci legano, ma non siamo mai riusciti a parlarne insieme di persona e questa cosa mi dispiace molto”.

