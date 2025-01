La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in Tribunale a Cagliari per l’apertura dell’anno giudiziario. È stato il primo atto dopo la richiesta di decadenza dal suo ruolo da parte del Collegio di garanzia elettorale.

È stato anche il primo faccia a faccia tra Todde e Gemma Cucca, presidente della Corte d’appello di Cagliari che col suo voto aveva dato il via libera alla richiesta di decadenza. In quel caso la sua decisione fu decisiva visto che il collegio si era diviso (3 voti contro e 3 a favore). Le due non si sono strette la mano.

Cucca, nella sua relazione, ha tenuto a rimarcare il principio dell’indipendenza della magistratura e invitato a evitare “sterili strumentalizzazioni”.

Difficile non leggere nelle sue parole un riferimento al caso della presidente, che ha scosso il mondo politico e suscitato una tempesta di polemiche che hanno investito la magistrata, della quale sono stati sollevati dubbi su equilibrio e imparzialità.

