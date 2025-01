E’ stato presentato per via telematica il ricorso al Tribunale ordinario di Cagliari in merito al caso che riguarda la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in seguito all’ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello che ha ravvisato delle irregolarità nelle rendicontazioni delle spese elettorali.

Il ricorso è stato presentato dagli avvocati di Todde, Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto.

Lo stesso si articola in 50 pagine in cui è stata anche richiesta la sospensiva cautelare.

