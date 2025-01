Adam Obert, difensore slovacco classe 2002, ha rinnovato il proprio contratto con il Cagliari legandosi alla società rossoblù fino al 2029. Obert, nella gara interna contro il Lecce, ha trovato anche il suo primo gol tra i professionisti.

Sul rinnovo: “Sono estremamente contento di rinnovare per la seconda volta con il Cagliari, sento molta fiducia da parte della Società e questa è la riprova. Questa è la mia quarta stagione con il Cagliari e fin dal primo giorno mi sono trovato molto bene, sia con i compagni che con gli staff e il Club. Più passa il tempo, più mi sento integrato in questa città, a questa maglia e ai nostri fantastici tifosi”.

Momenti con il Cagliari: “I momenti migliori con questa maglia il mio esordio in Serie A il primo anno con il Cagliari quando giocavo ancora tra prima squadra e Primavera, quell’anno sono cresciuto tantissimo. L’esordio ha ripagato il lavoro che stavo facendo. Il secondo momento migliore la promozione in Serie A, qualcosa di incredibile. L’ambiente, lo stadio del Bari pienissimo. La terza o la salvezza dell’anno scorso o i goal di quest’anno. Decidendo scelgo i gol”.

Situazione attuale: “Per ora per come sta andando questa stagione sono contento, c’è ancora tanta strada da fare sia per me che per la squadra. Ci sono stati movimenti sia positivi che meno, io continuo a lavorare come sto facendo e arrivano i risultati che vogliamo”.

