Si è spento a Lisbona a 88 anni Karim Aga Khan IV, leader spirituale dei musulmani ismailiti e figura chiave nello sviluppo della Costa Smeralda. La notizia è stata riportata dal New York Times e confermata dall’Aga Khan Development Network in un post su X. Non è stata resa nota la causa del decesso.

Considerato uno degli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio stimato fino a 13 miliardi di dollari, Aga Khan ha unito imprenditorialità e filantropia, lasciando un’impronta indelebile nel panorama internazionale.

La Costa Smeralda, e in particolare Porto Cervo, devono a lui la loro nascita e il loro sviluppo. Nel 1962, affascinato dalla bellezza di questo tratto di costa, acquistò ampi terreni e diede il via alla creazione di un polo turistico esclusivo. Collaborò con il celebre scenografo Jacques Couelle e gli architetti Luigi Vietti e Michele Busiri Vici, dando vita a un luogo divenuto simbolo del lusso e del jet set internazionale.

Sui social anche il Consorzio Costa Smeralda si è unito al lutto della famiglia con una semplice ma significativa frase: “Non abbiamo parole. Solo una: grazie”.

