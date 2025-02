Claudio Ara, proprietario del chiosco Luchia in viale Buoncammino, ha scritto una lettera di scuse dopo la chiusura a seguito della decadenza della concessione che ha posto i sigilli al locale.

Una lunga battaglia legale con il Comune di Cagliari, diverse manifestazioni di protesta del titolare contro la chiusura, per evitare la demolizione del chiosco.

Ara ha si è così espresso via social: “Questa è una lettera dove chiedo scusa a tutti voi, non è una lettera di protesta. Se non è leggibile potete andare a Buoncammino. Grazie ancora a tutti”.

“Mi adopero sperando che tutto si sistemerà, ma se così non sarà voglio dirvi che la gioia con cui mi adopero è la stessa dal primo giorno, quindi sereni, non vi lascio“, scrive nella lettera.

