Il settore del legno e dell’arredamento in Sardegna registra un giro d’affari di circa 419 milioni di euro, incidendo per l’1,3% sul PIL regionale. I numeri emergono dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati Istat, rivelando l’importanza della filiera nonostante le criticità.

Due quelle più significative: un calo dell’export del 9,6% nel 2024 rispetto all’anno precedente e una carenza di manodopera qualificata, con una difficoltà di reperimento che raggiunge il 37%. Nell’Isola operano 856 imprese nel settore legno-arredo, di cui 720 artigiane, che rappresentano l’83,9% del totale. Queste aziende garantiscono occupazione a 2.156 addetti, tra cui 1.563 artigiani, pari al 61,3%.

La distribuzione territoriale evidenzia la maggiore concentrazione di attività nella zona di Sassari-Gallura, dove sono presenti 355 imprese, seguite dal Sud Sardegna con 151 attività, Cagliari con 134, Nuoro con 124 e Oristano con 92.

Per quanto riguarda l’export, la Francia rappresenta il principale mercato di riferimento, seguita dagli Stati Uniti, dalla Germania e dal Regno Unito. Le aziende del comparto hanno investito significativamente nella digitalizzazione e nell’innovazione: il 67,3% ha puntato sull’integrazione di strumenti digitali, mentre il 34,3% ha adottato piani di trasformazione digitale. Inoltre, il 41,3% delle attività ha investito in soluzioni green e a basso impatto ambientale. Sul fronte delle competenze, il 78,1% degli imprenditori ritiene essenziale una formazione specifica in sostenibilità per i propri addetti.

Nonostante il calo degli ordini, il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, sottolinea l’importanza e la competenza degli artigiani locali. “Anche nell’Isola il settore legno-arredo sta affrontando una fisiologica flessione degli ordini – commenta – tuttavia, il momento può e deve essere letto anche come un’opportunità per guardare avanti e sfruttare le risorse ancora a disposizione. La flessione non deve scoraggiare grazie alla qualità e alla competenza dei nostri artigiani, il territorio può continuare a distinguersi e rispondere alle esigenze dei clienti”.

“I mobili e i complementi d’arredo made in Sardegna e Italy entrano nelle case di tutti e, da sempre, sono protagonisti della storia del design, impreziosiscono le abitazioni, gli edifici pubblici e privati di tutto il mondo” commenta Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna.

“Questo Made in Sardegna, con grande entusiasmo e grandi sforzi, si propone all’estero esprimendo una forte vocazione anche nella nostraIsola, attraverso il lavoro, l’innovazione e il design delle piccole imprese, un settore che non ci sta a essere rimpiazzato dai prodotti low cost”.

