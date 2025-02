Cagliari, il Mercatino Cuore visto da una spettacolare prospettiva

Il Mercatino del parcheggio Cuore di Cagliari è uno dei simboli della città e del quartiere Sant’Elia. La spettacolare immagine di Dietrich Steinmetz fotografa quanto avvenuto domenica 23 febbraio 2025.

Molto frequentato e apprezzato, negli ultimi tempi ha vissuto momenti di tensione a causa della “poca tutela” che il Comune avrebbe nei confronti degli espositori.

In particolare a far discutere sono gli stop a causa delle gare casalinghe del Cagliari e le condizioni logistiche non sempre buone.

L’immagine odierna però ci restituisce la bellezza di uno dei momenti più attesi della settimana cagliaritana.

