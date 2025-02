Tragedia Nurri, la vittima era un militare: stava sorpassando camion

Sono emersi nuovi tragici dettagli dello scontro avvenuto sulla statale 198, poco prima del bivio per Nurri, che ha portato alla morte di un 43enne di Cabras.

La vittima era un sottoufficiale dell’Aeronautica che stava prestando servizio presso il poligono militare di Perdasdefogu. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato un sorpasso in moto per superare un camion di raccolta latte.

Tuttavia, il camion avrebbe avviato la manovra per svoltare. Il motociclista a quel punto non è riuscito a frenare in tempo e si è schiantato contro il mezzo pesante. Il corpo è stato sbalzato dalla moto, finendo sull’asfalto con l’impatto che è stato fatale.

Inutili anche i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorsi recatisi sul posto.

