Nurri, scontro mortale moto-camion: addio a un 44enne

Un uomo di 44 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio in seguito ad un incidente mortale avvenuto sulla strada statale 198 al km 9.600, in prossimità del bivio di Nurri.

L’uomo, originario di Cabras, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che – per cause in corso d’accertamento – è andata a scontrarsi con un camion. Sul posto sono intervenute una ambulanza del 118 e l’elisoccorso di Elmas, ma non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a seguito delle lesioni riportate nell’urto.

Presenti anche i vigili del fuoco di Sorgono e di Mandas per mettere in sicurezza lo scenario, e i carabinieri di Orroli e di Isili per i rilievi.

