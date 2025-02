Nuovo ospedale San Gavino, ultimate tutte le strutture interne

I lavori di costruzione del nuovo ospedale del Medio Campidano a San Gavino procedono spediti. Un’ispezione del 24 febbraio 2025 ha confermato il buon avanzamento dei lavori: la struttura è completa, concluso il montaggio dell’ultimo solaio. Al primo piano è stata realizzata la passerella interna che collega le ali est e ovest del blocco B, uno dei tre blocchi che compongono l’ospedale.

Dal punto di vista architettonico, nel quarto trimestre del 2024 sono terminate le murature esterne, permettendo l’installazione degli ancoraggi per la successiva parete ventilata di rivestimento. Prima di quest’ultima fase, nei primi due mesi del 2025, sono iniziati i lavori di intonacatura esterna.

All’interno, sono state montate le pareti divisorie in cartongesso e sono in corso le installazioni degli infissi. Per quanto riguarda gli impianti, sono state realizzate le canalizzazioni interne a tutti i piani, completato l’impianto antincendio e predisposto il passaggio dei gas medicali. Il cantiere ha impiegato una media di 70 addetti al giorno, con punte di 80 lavoratori.

