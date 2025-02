Quartu, slitta avvio tassa di soggiorno: si parte a giugno 2025

Quartu Sant’Elena dovrà aspettare ancora prima di varare la tassa di soggiorno. Inizialmente si era previsto che l’imposta sarebbe stata applicata a partire dal 1 marzo fino al 31 ottobre, ma ora la data di inizio è slittata al 1 giugno 2025.

“Lo slittamento consentirà – spiega il Comune – di diffondere informazioni chiare e trasparenti sui canali ufficiali, siti web istituzionali, portali turistici, materiale informativo delle strutture, formare il personale delle attività ricettive per spiegare con precisione agli ospiti modalità e finalità di applicazione dell’imposta, evitare problemi per i clienti con prenotazioni antecedenti all’introduzione della norma”.

Secondo le previsioni, l’incasso stimato dovrebbe essere di circa 200mila euro. I soldi verranno impiegati per la promozione del settore turistico e per sostenere le strutture ricettive.

Il costo per i turisti sarà di 2 euro per gli alberghi a 4 stelle e superiori, 1.50 per i 3 stelle e infine 1 euro per i 2 stelle e per tutte le altre strutture ricettive extralberghiere.

