Il deputato di Forza Italia ha annunciato un'interrogazione parlamentare sulle dichiarazioni effettuate dall'assessore in occasione della discussione della riforma sanitaria

Pittalis: “Parole Bartolazzi inaccettabili”, il caso arriva in Parlamento

Non solo polemiche e reazioni: l’intervento dell’assessore Bartolazzi in occasione del dibattito sulla riforma della sanità arriverà in parlamento. Lo ha annunciato il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

“Vorrei rinascere in una regione dove se porti un figlio all’ospedale per un’operazione di tonsillite, ne esce vivo” aveva affermato l’assessore nel corso del dibattimento, facendo riferimento alla triste vicenda di Natalie Tanda, bambina di 8 anni deceduta all’ospedale di Alghero.

Immediatamente si erano levate le proteste dell’opposizione, ma la questione ora non rimarrà nell’isola. Pittalis infatti ha preannunciato che rivolgerà un’interrogazione parlamentare al ministro della salute Schillaci:

“L’uso speculativo e di un simile dramma umano per fini politici appare inaccettabile, getta fango sull’intero sistema sanitario regionale e scredita l’operato di tutti gli operatori sanitari della Regione” ha scritto l’onorevole nel testo dell’interrogazione parlamentare.

