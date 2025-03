Sequestrata l’area, che risulta di proprietà di una 98enne residente a Elmas, attualmente domiciliata in una struttura RSA

Elmas, rinvenuta un’auto rubata in un campo: indagini in corso

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace sono intervenuti in via Sa Mura, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa dell’Arma.

Un cittadino, transitando in zona, aveva notato un’autovettura in apparente stato di abbandono all’interno di un’area incolta e, insospettito dalle condizioni del veicolo, ha contattato il 112 per richiedere un intervento.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza di una Fiat Abarth in evidente stato di smontaggio, con numerose parti mancanti e altre disseminate nei dintorni.

Inizialmente, l’identificazione del veicolo è risultata complessa, poiché il numero di telaio appariva parzialmente abraso e illeggibile. Per procedere con i necessari accertamenti, sono stati richiesti l’intervento e il supporto dei Carabinieri specializzati nei rilievi tecnici, i quali sono riusciti a recuperare il numero di telaio originale.

L’analisi dei dati ha permesso di accertare che il veicolo risultava essere stato oggetto di furto nei mesi precedenti.

Inoltre nelle immediate vicinanze, sono stati rinvenuti numerosi componenti automobilistici appartenenti a diversi modelli di autovetture, alcuni in stato di deterioramento e inutilizzabili. Queste circostanze hanno reso necessario il sequestro dell’intera area per consentire approfondimenti investigativi

I primi accertamenti catastali hanno rivelato che l’area in questione è di proprietà di una 98enne residente a Elmas, attualmente domiciliata presso una struttura RSA.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, che proseguono le indagini per individuare i responsabili e chiarire la provenienza dei pezzi rinvenuti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it