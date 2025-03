Pienone a San Gavino: carnevale con oltre 30 carri allegorici

Grande spettacolo e migliaia di spettatori per la via Roma a San Gavino Monreale per la sfilata di carnevale più grande della sua storia.

Oltre 30 carri di cartapesta hanno invaso di colori, coriandoli, musica da ballare e vestiti scintillanti il paese del Medio Campidano. Una lunga fila di temi, con opere artistiche provenienti dal Medio Campidano, dal Terralbese, dal Sarcidano, dalla Marmilla e dalla Trexenta.

Particolare la protesta dei rappresentanti della Pratobello, che hanno inscenato la fine della Sardegna per mano di avidi affaristi.

La festa è proseguita fino alla zona pip, dove sono continuati i balli ed è stato bruciato il carro di Su Baballotti, simbolo del carnevale sangavinese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it