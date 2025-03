Continuità isole minori, ci sono le offerte | Manca: “Risultato positivo”

Due società hanno presentato delle offerte per aggiudicarsi il servizio. L'entusiasmo dell'assessora ai trasporti: "Ora possiamo guardare futuro collegamenti con fiducia"

Sono Delcomar e Ensamar le due società che hanno presentato delle offerte per assicurarsi la gestione della continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori.

Quest’oggi negli Uffici della Direzione Generale dei Trasporti si è svolta l’apertura delle buste per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo. Delcomar si è presentata per il Lotto 1, ovvero La Maddalena e San Pietro, mentre Ensamar per il Lotto 2, ovvero Asinara.

“Dopo anni di gare andate deserte e di servizi assegnati in regime di proroga, finalmente registriamo un risultato positivo per la mobilità delle isole minori” ha annunciato l’assessora del Trasporti Barbara Manca.

“Questo dimostra che il lavoro svolto per migliorare le condizioni dell’appalto e rendere il bando più attrattivo ha dato i suoi frutti”.

Nei prossimi giorni verrà nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire un servizio essenziale per le comunità delle isole minori – ha sottolineato ancora l’assessora – e con queste offerte possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro dei collegamenti marittimi”.

