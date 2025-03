Badesi, tremendo scontro tra auto e camion: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente questa mattina a Badesi, dove un'auto è finita contro un camion: una donna è grave ed è stata trasportata in ospedale dall'elisoccorso

Grave incidente questa mattina sulla strada provinciale 74, nei pressi di Badesi, dove un’auto si è scontrata con un camion. Nell’impatto, una donna di 63 anni ha riportato un trauma toracico e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno disposto il trasferimento urgente della ferita all’ospedale di Sassari tramite elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso per ricevere le cure necessarie. Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

