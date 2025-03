Il gestore di un bar è stato sorpreso dai Carabinieri mentre utilizzava il proprio locale per cedere la droga, nascosta in alcune scatolette di caramelle

Bosa, barista spacciatore: in tasca scatolette di caramelle, dentro la cocaina

Un’operazione mirata dei Carabinieri della Compagnia di Macomer ha portato all’arresto di un 24enne di Bosa, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il blitz è scattato durante i festeggiamenti del Carnevale, a seguito di un’attività di monitoraggio nei pressi di un bar del paese, dove negli ultimi giorni era stato segnalato un insolito via vai di persone.

All’ennesimo movimento sospetto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati da colleghi di altri reparti, hanno deciso di intervenire. Una volta all’interno del locale, hanno perquisito il gestore, trovando due scatolette di metallo nascoste nella tasca del giubbotto, contenenti 45 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Le ulteriori ricerche hanno permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per confezionare le dosi. Per il giovane è scattato l’arresto, mentre proseguono le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

