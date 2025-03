In occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità, l'Istituto Superiore di Sanità ha rivelato i dati del sistema di sorveglianza Passi sulla situazione in Italia

Obesità, la Sardegna tra le regioni più in forma d’Italia

La Sardegna si conferma tra le regioni più in salute d’Italia, conquistando il primo posto per la minore incidenza di eccesso ponderale. Secondo i dati del sistema di sorveglianza Passi del Ministero della Salute, relativi al biennio 2022-2023, solo il 37% della popolazione tra i 18 e i 69 anni risulta in sovrappeso o obesa.

In particolare, meno di tre persone su dieci sono in sovrappeso, un dato che colloca l’Isola nella top 5 insieme a Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, e ben al di sotto della media nazionale del 32,7%.

Anche il tasso di obesità in Sardegna è tra i più bassi del Paese, con un’incidenza dell’8,1%, distante dalle percentuali allarmanti del Molise (17,9%) e inferiore alla media nazionale del 10,4%. Questo posiziona l’isola al secondo posto in Italia per la migliore condizione fisica della popolazione adulta.

Nonostante questi numeri positivi, l’attenzione degli operatori sanitari al problema del peso resta ancora insufficiente. Meno della metà degli intervistati in eccesso ponderale ha dichiarato di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso.

L’attenzione dei professionisti sanitari si concentra principalmente sulle persone obese, mentre chi è in sovrappeso riceve meno indicazioni in merito. Tuttavia, anche sotto questo aspetto, la Sardegna si distingue tra le regioni con il miglior approccio alla prevenzione e alla salute pubblica.

