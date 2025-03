Riforma sanitaria, via libera del Consiglio | Todde: “Apriamo nuova fase”

“Con l’approvazione della legge di riordino in Consiglio regionale, mettiamo un punto fermo e apriamo una nuova fase, restituendo certezze ai cittadini, potenziando i servizi di cura e assistenza, rafforzando il legame tra ospedali e territorio e valorizzando le vocazioni naturali dei presidi sanitari. Il tutto con una gestione più efficiente delle risorse e delle competenze”. Con queste parole, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha commentato sui social il via libera definitivo alla riforma sanitaria.

La legge 40 è stata approvata ieri in tarda serata dal Consiglio regionale con 33 voti favorevoli e 16 contrari, dopo un lungo e acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. Il provvedimento prevede l’azzeramento dei vertici sanitari regionali, con il commissariamento di otto Asl, dell’Arnas Brotzu, di Areus e delle due Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale con i sardi – ha detto ancora Todde – nessuna nuova riforma che avrebbe paralizzato ulteriormente il sistema sanitario, già fortemente in difficoltà, ma interventi mirati e concreti sulla legge esistente. Un’azione necessaria per correggere le criticità organizzative e gestionali che per troppo tempo hanno penalizzato i sardi”.

Todde ha poi ringraziato la maggioranza per il lavoro di squadra che ha reso possibile l’approvazione del provvedimento. “L’approvazione della legge di riordino della Sanità sarda è la dimostrazione di coesione solida e di una visione condivisa, che ha messo al centro il bene dei cittadini e il miglioramento del sistema sanitario. Primo passo per dare risposte efficaci e rapide alle esigenze di cura dei sardi”, ha concluso la governatrice.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it