Cagliari, panico in viale Regina Margherita: si ribaltano con l’auto e scappano

Follia in pieno centro a Cagliari, dove questa notte una Fiat Punto si è ribaltata in viale Regina Margherita finendo in bilico sul muraglione di Piazza Ingrao