Il 48enne, da tempo residente in Regno Unito, stava tornando in Sardegna ma poi si sono perse completamente le sue tracce. L'ultima volta è stato visto a Stansted

Scomparso a Londra, familiari in allarme per Maurizio Mereu

Continuano senza sosta le ricerche di Maurizio Mereu, ragazzo sardo residente a Londra di cui si sono perse le tracce ormai da diversi giorni. Tanto che il caso è approdato anche alla celebre trasmissione “Chi l’ha visto“.

Mereu, 48 anni, il 24 febbraio avrebbe dovuto prendere un aereo da Londra per tornare in Sardegna e far visita alla madre. Tuttavia, nessuno sa dove sia finito.

L’unico dato certo, stando a quanto riferito dai fratelli, è che l’uomo non abbia mai lasciato il Regno Unito. Le telecamere di sicurezza dell’aeroporto londinese di Stansted lo hanno inquadrato l’ultima volta il 23 febbraio, perché era riuscito ad anticipare il volo. Da lì in poi nessuno lo ha più visto.

Sia la polizia italiana che quella londinese sono state avvisate, così come il Consolato che intanto ha già avviato le indagini.

