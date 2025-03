Decimomannu, colpo clamoroso: vinti 2 milioni al Gratta e Vinci

Non è nota l'identità del vincitore, ma si è diffusa subito una grande gioia tra tutti i dipendenti. Anche perché i "biglietti d'oro" erano solo 2 in tutta Italia

Nel giro di pochi istanti, una persona ignota ha di fatto cambiato la sua vita. Un cliente di un bar di Decimomannu ha acquistato un Gratta e Vinci 50x da 10 euro e si è aggiudicato la clamorosa somma di 2 milioni di euro.

Grande entusiasmo da parte dei dipendenti che però non hanno scoperto il nome del vincitore. Ad ogni modo, si tratta di un evento straordinario non solo per la cifra record.

Di fatto, in tutta Italia sono solo due i cosiddetti biglietti d’oro e uno di questi è capitato proprio a Decimomannu.

