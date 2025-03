Salvatore Esposito ricorda Fargo: “Facevo il sardo Gaetano Fadda”

“È stata una esperienza spettacolare”: così Salvatore Esposito ha parlato della sua partecipazione nella serie tv “Fargo”, girato nel 2020, in cui interpreta un gangster sardo dal nome Gaetano Fadda.

“È stato divertente e massacrante. Ho vissuto 7 mesi a Chicago nel 2019. Poi nel 2020, in pieno Covid, sono tornato in Italia. Non è stato difficile fare il sardo. Sicuramente più facile che fare il serbo nel nuovo film. Non è stato difficile. Nella serie tv dovevo solo dire alcune frasi in italiano con cadenza sarda”.

La serie, girata dai fratelli Coen, suscitò molte critiche dalla comunità sarda in Canada, a tal punto che venne avviata una petizione per chiuderla. A dar fastidio soprattutto l’accostamento dei sardi alla mafia.

