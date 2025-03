Cantieri Oss, Manca: “Graduatorie ARES continuano a scorrere”

L’assessora regionale al lavoro, Desirè Manca, ha parlato in merito ai cantieri Oss e le gradutorie Ares.

“Le dichiarazioni mistificatorie sui cantieri occupazionali sperimentali in ambito sanitario sono indubbiamente frutto della volontà di creare un clima di paura ed incertezza. Gli esponenti di Fratelli d’Italia stanno continuando a diffondere informazioni incomplete, errate e fuorvianti generando confusione e infondato allarmismo”, dichiara l’assessora.

“I cantieri occupazionali per operatori socio sanitari disoccupati non invalidano in alcun modo le graduatorie ARES in essere e non corrisponde a verità alcuna sostenere che le assunzioni verranno bloccate. Questa è una misura sperimentale alla quale hanno aderito tantissimi oss vincitori di concorso, che giova soprattutto all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, il cui bilancio non è stato ancora approvato dal revisore dei conti. Grazie a questa misura il personale ospedaliero potrà avere una boccata d’ossigeno e alleggerire i carichi di lavoro, specie in questo particolare momento di transizione verso un modello organizzativo più efficiente che scaturirà dall’applicazione della nuova legge di organizzazione sanitaria”.

Manca ha poi proseguito: “Abbiamo chiarito innumerevoli volte che le graduatorie restano in essere e, che se un’azienda sanitaria avrà la possibilità di far scorrere la graduatoria concorsuale, nulla vieterà agli oss che decideranno di rispondere al bando di uscire dal cantiere e di essere assunti a tempo indeterminato”.

