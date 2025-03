Giampaolo Migali è al momento l'unico indagato per i fatti avvenuti nella notte tra il 2 e il 3 marzo: deve rispondere di lesioni e porto abusivo d’arma

Omicidio Marco Mameli a Barisardo: giovane indagato non parla

Giampaolo Migali si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della procuratrice Paola Dal Monte a Lanusei. Risulta l’unico indagato per la rissa avvenuta durante il Carnevale di Barisardo nella sera tra il 2 e il 3 marzo in cui è avvenuto l’omicidio di Marco Mameli.

Il giovane si è detto disposto a rilasciare dichiarazioni spontanee legate al ferimento di Andrea Contu, durante la rissa. Ma anche estraneo all’uccisione di Mameli. Intanto è indagato per lesioni e porto abusivo d’arma.

