Infiltrazioni a Sa Duchessa: cresce il malumore degli studenti universitari

Il problema non sarebbe risolvibile a breve e questo comporta il sovraffollamento delle aule. "Non abbiamo tempistiche certe sull'apertura di nuove aule" spiega Rebecca Pisanu di Unicaralis

Infiltrazioni, muffa e crepe: non cambia il copione per l’Università di Cagliari e per gli studenti e le studentesse, che denunciano una situazione di grave degrado in particolare nel complesso di Sa Duchessa.

È in particolare l’associazione Unicaralis a lanciare l’allarme attraverso la rappresentante di facoltà di Studi Umanistici, Rebecca Pisanu.

“Ci sono delle infiltrazioni di acqua in alcune aule del corpo aggiunto. Abbiamo sempre segnalato questi problemi in questi mesi. Quello che sappiamo è che non si può trovare una soluzione a breve termine. Nel senso che la soluzione è quella di intervenire sull’impianto di impermeabilizzazione. Ma non è possibile farlo prima della fine della stagione delle piogge”.

Tante segnalazioni arrivano anche dalla Cittadella universitaria. Questo mancato intervento fa il paio con gli interventi in altre aule, che riduce gli spazi per far lezione e dunque genera un inevitabile sovraffollamento di quelle disponibili.

“Gli spazi che ci sono, non sono sufficienti. E molti sono chiusi per lavori in corso. Sappiamo che a breve dovrebbero aprire delle nuove aule, però non abbiamo notizie certe sulle tempistiche“.

