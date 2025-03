Non si avevano più sue tracce dal 24 febbraio, quando era stato ripreso dalle telecamere dell'aeroporto di Stansted. A dare la triste notizia è stata la sorella

Assemini in lutto, trovato morto Maurizio Mereu: era scomparso a Londra

E’ stato trovato senza vita il corpo di Maurizio Mereu, il 48enne di Assemini che da anni viveva ormai a Londra.

L’uomo era stato visto l’ultima volta lo scorso 24 febbraio, poiché ripreso dalle videocamere dell’impianto di videosorveglianza dell’aeroporto di Stansted a Londra.

Da lì infatti avrebbe dovuto prendere un volo per la Sardegna per venire a trovare la madre. Tuttavia non è mai arrivato nell’isola.

A darne notizia è stata la sorella Manuela attraverso il programma “Chi l’ha visto” che già negli scorsi giorni si era occupato del caso.

“Ha avuto un malore e ora riposa in pace con nostro babbo. Avremmo preferito non ritrovarlo mai, vivendo con la speranza di rivederlo prima o poi” ha affermato la donna.

“Ringraziamo chi ci ha aiutato a cercarlo – ha poi proseguito – e ci è stato vicino in queste ultime settimane. Ora, soprattutto mia madre, abbiamo bisogno di stare un po’ soli, in silenzio e cercare di affrontare questo tremendo dolore”.

