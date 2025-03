Cagliari, Carlo Felice resta al suo posto | Gregorini: “Simbolo della colonia”

Mentre in Consiglio comunale il dibattito sulla statua del sovrano si è chiuso con la mozione per la rimozione respinta, sui social prosegue la polemica

Intenso dibattito ieri in Consiglio Comunale a Cagliari sull’ipotesi di rimuovere la statua di Carlo Felice da Piazza Yenne. La mozione presentata dal consigliere di minoranza Giuseppe Farris, è stata però bocciata, ma la discussione ha evidenziato profonde divergenze tra le forze politiche. Il principale ostacolo però, come sottolineato dal sindaco Massimo Zedda, è il parere negativo della Soprintendenza, che ha di fatto reso impraticabile qualsiasi ipotesi sullo spostamento del monumento.

E se in Consiglio Comunale il dibattito è già in archivio, all’esterno la discussione prosegue. Polemico Antonello Gregorini sulla sua pagina social: “Non mi sorprende il parere negativo della Soprintendenza ministeriale. Non mi sorprende il parere del consigliere Farris, di tradizione e atteggiamenti conservatori. Non mi sorprende la posizione del sindaco, di tradizione progressista ex comunista, mai sardista”.

“Teniamoci i simboli della colonia e di una storiografia oscurantista e falsa. Conserviamo una educazione nazionalista italiana che mai ha riconosciuto l’esistenza della nazione sarda. Teniamoci una identità subordinata. Teniamoci quel che meritiamo”.

Sul post di Gregorini replica lo stesso Farris: “Temo che anche tu commenti senza aver letto la mia mozione e neppure aver seguito il dibattito consiliare. Per altro verso, attribuirmi costumi conservatori significa non sapere nulla del sottoscritto”.

