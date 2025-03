Cagliari, blitz delle forze dell’ordine a Sant’Elia: operazione “ad alto impatto”

In corso di svolgimento un'importante operazione delle forze dell'ordine definita "ad alto impatto" nel quartiere Sant'Elia

È in corso dalle prime ore di oggi un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sant’Elia a Cagliari. L’operazione, definita “ad alto impatto”, è stata decisa nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura il 5 marzo, e perfezionata nel successivo tavolo tecnico presieduto dal Questore.

Le attività di controllo vedono impegnati agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Locale di Cagliari. Gli esiti dell’operazione verranno comunicati nel corso della giornata dalla Prefettura, fornendo un quadro dettagliato dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

