Barella, super prestazione contro la Germania: e in azzurro sono 60 presenze

Nonostante la sconfitta dell'Italia contro i tedeschi per 2-1 a San Siro, il centrocampista sardo è stato tra i migliori in assoluto nel giorno in cui ha raggiunto Gianni Rivera per presenze azzurre

Nonostante la sconfitta dell’Italia a San Siro per 2-1 contro la Germania, non è passata certo inosservata la straordinaria prova di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha confermato ancora una volta di essere tra i top player mondiali sfoderando una prova di personalità nella super classica giocata nella Scala del calcio.

Suo il pallone che ha dato il via al gol del momentaneo vantaggio azzurro siglato da Tonali, poi una serie di giocate che hanno rubato l’occhio e strappato applausi. Per lui valutazioni super positive da parte dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina, nonostante l’Italia si sia fatta ribaltare dai tedeschi in questa gara d’andata dei Quarti di Nations League.

Per Barella inoltre ieri è arrivata anche la soddisfazione del 60° gettone di presenza in azzurro. Il cagliaritano raggiunge così Dino Baggio e un autentico mostro sacro come Gianni Rivera. Domenica a Dortmund l’opportunità di scavalcarli.

