Cagliari, tremenda aggressione a Sant’Avendrace: calci e pugni alla compagna

I Carabinieri del Radiomobile di Cagliari sono intervenuti questa notte per un caso di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno arrestato un 32enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per aver aggredito la propria compagna 40enne, anche lei senza fissa dimora.

L’allarme è scattato nel quartiere Sant’Avendrace, quando alcuni passanti hanno contattato il 112, allarmati dalle urla provenienti dalla strada. Le pattuglie, giunte rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo l’accaduto: l’uomo, in evidente stato di agitazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe aggredito violentemente la compagna con calci e pugni, prima di fuggire tra le vie adiacenti.

Le ricerche si sono concentrate su un camper parcheggiato nelle vicinanze, ritenuto il possibile rifugio dell’aggressore. I Carabinieri, dopo una perquisizione mirata, lo hanno individuato e bloccato all’interno del veicolo. La donna, soccorsa immediatamente, è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i sanitari le hanno riscontrato lesioni guaribili in pochi giorni.

Dopo la formalizzazione dell’arresto, il 32enne è stato condotto nel carcere di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le dinamiche dell’episodio e accertare eventuali precedenti episodi di violenza.

