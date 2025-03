Gli diede del “mononucleato cerebrale”: l’ex consigliere Capelli a processo

Prosegue a Nuoro il processo per diffamazione per Roberto Capelli, relativo ad un fatto verificatosi nel 2020, in pieno periodo Covid.

L’ex parlamentare ed ex assessore regionale aveva infatti commentato una notizia con toni piuttosto accesi. Si trattava di un messaggio di scuse rivolto ai sardi da parte dell’ex presidente del Senato Roberto Calderoli, per via del fatto che il picco di contagi alla fine di agosto 2020 nell’isola fosse dovuto all’arrivo di turisti con la febbre.

Capelli aveva così commentato sui social sottolineando la lealtà di Calderoli, ma aggiungendo: “Ben altra cosa rispetto al suo capo e a quel mononucleato cerebrale che hanno inviato a fare il proconsole in Sardegna“.

Parole in cui si era riconosciuto l’allora coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili, che aveva dunque deciso di querelarlo e che ieri si è presentato a Nuoro, deponendo come parte offesa, in occasione del processo per diffamazione.

