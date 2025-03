Cagliari, il Businco si colora con i tulipani: la bella iniziativa

L'idea è partita da "Il Giardino di Lu" che si impegna a portare vivacità all'interno degli ospedali sardi. Una soluzione diversa per portare un pizzico di felicità a chi combatte dure battaglie

100 vasetti di tulipani per colorare i reparti dell’Ospedale Oncologico “Antonio Businco”. Questa l’iniziativa de “Il Giardino di Lu” che si è impegnato a portare vivacità all’interno delle aree degli ospedali sardi.

“Il nostro impegno – ha detto Maria Fois Maglione, curatrice dell’iniziativa – è quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di una capillare prevenzione dei tumori ginecologici con l’informazione e la formazione. Desideriamo però, con le sfumature dei coloratissimi tulipani, abbellire anche gli ambienti dove le pazienti trascorrono il tempo dedicato alla diagnosi e alla terapia”.

“La prima tappa la dedichiamo principalmente al Reparto di Chirurgia Oncologica diretto dal Prof. Antonio Macciò, ma nei prossimi giorni porteremo i tulipani in diversi centri della Sardegna anche perché i colori danno un momento di felicità e noi sappiamo che essere felici tiene lontano il cancro” ha proseguito.

La carovana è poi approdata al Santissima Annunziata di Sassari e alla Clinica San Pietro, poi al Marino di Alghero e all’Hospice di Tempio.

“La nostra missione – spiega ancora Maglione – è raccogliere fondi per la ricerca e questo obiettivo è per noi motivo di orgoglio. Nel frattempo invitiamo tutti a venire a trovarci nella nostra oasi di Pimentel. Uno spazio di serenità dove la natura e i tulipani fanno corona all’amore che nutriamo per il benessere e la salute”.

