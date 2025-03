Sant’Elia, Todde: “Il rione sarà perfettamente integrato alla città”

"Le periferie vanno ricucite alla città perché gli abitanti sono cittadini di serie A e non certamente cittadini di serie B", dichiara la governatrice Todde

“Credo che essere qui oggi, dopo un anno di governo, sia un segnale importantissimo per questo quartiere, sia un segnale di concretezza. Spesso i cittadini sono abituati alle chiacchere della politica. Io credo che oggi si possa cominciare a capire che noi di chiacchiere ne facciamo poche e che invece i fatti sono concreti e sono tanti“. Queste le parole della presidente della Regione, Alessandra Todde, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione di Sant’Elia.

“Non solo non si dimenticano le periferie. C’è il fatto che le periferie vanno ricucite alla città perché gli abitanti sono cittadini di serie A e non certamente cittadini di serie B. Importante oggi è far capire il progetto complessivo, quello di un rione pienamente integrato e con i suoi cittadini che devono essere fieri di vivere il loro quartiere“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it