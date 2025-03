Caso “lauree facili”, Calderone: “Sono stata studentessa fuori corso”

La ministra sarda risponde all’inchiesta de Il Fatto Quotidiano sui social, ma l’opposizione chiede una convocazione urgente per riferire in Commissione Lavoro

Marina Calderone risponde all’inchiesta de Il Fatto Quotidiano riguardante il filone delle “lauree facili”. Non lo fa attraverso una testata giornalistica ma con un post sui suoi canali social.

Nel post, la ministra sarda prova a fare chiarezza sul suo percorso di studi, senza però rispondere nel merito delle singole contestazioni effettuate dal quotidiano diretto da Marco Travaglio.

“In relazione al mio percorso universitario, mi preme ricordare che ho ottenuto la laurea triennale in data 12.11.2012 e quella magistrale in data 26.07.2016. Oggi un quotidiano ha trovato la prova della mia laurea, ossia il libretto universitario. Nel quale ci sono esami sostenuti lo stesso giorno e più esami superati a distanza ravvicinata. Come credo sia accaduto a molti universitari. In quanto studente-lavoratrice, ero una fuori corso. Questo significa che è stata tutt’altro che una laurea presa in fretta e furia”.

Ha poi ricordato di essere “iscritta all’ordine dei consulenti del lavoro dal 22.11.1994, mentre l’obbligo di laurea è stato introdotto solo a partire dal 2010. Quanto agli esami sostenuti nel fine settimana, è la normalità in caso di corsi dedicati agli studenti-lavoratori. Orgogliosamente posso affermare che lavoro (e studio) da più di 30 anni”.

Nonostante la spiegazione, con una nota congiunta deputati di Pd, M5S e Avs hanno chiesto al presidente Walter Rizzetto la convocazione urgente della Commissione lavoro per audire la ministra Calderone e il Rettore dell’Università degli studi Link.

