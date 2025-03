Terrore a Cagliari, scoppia rissa furibonda: un uomo in ospedale

Paura per le vie di Cagliari. Questa mattina, intorno alle 5, tra via Mameli e via Caprera, è scoppiata una furiosa rissa che ha portato al ferimento di una persona.

Sul posto è arrivato il 118 che ha poi portato il ragazzo, un 21enne di Ghilarza, al Brotzu per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nonostante le ferite da taglio riportate, le sue condizioni non erano gravi e sono bastati alcuni punti di sutura per tamponarle.

Sul posto sono poi giunti anche gli agenti della Questura per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica. Non sono però state d’aiuto le persone che si trovavano lì che, ubriache, hanno fatto segno di non aver visto nulla.

