Inchiesta “lauree facili”: dubbi sui titoli della ministra Calderone

Il Fatto Quotidiano ha messo in dubbio la correttezza delle lauree della ministra sarda, uno dei quali ottenuta dando esami di domenica o in giorni festivi

Sono reali i titoli universitari della ministra Marina Calderone? Il dubbio è lanciato da una inchiesta de Il Fatto Quotidiano sulle “lauree facili”, conseguite in alcune università.

La ministra sarda viene inserita dal quotidiano in un filone secondo cui non avrebbe mai ottenuto la laurea triennale all’Università di Cagliari, così come dichiarato sul web.

La laurea non risulterebbe nei registri ufficiali del Ministero dell’Istruzione e dunque non avrebbe poi potuto conseguire la magistrale in Gestione aziendale alla Link Campus University di Roma, già nota come “Libera Università di Malta”.

Tra le anomalie ci sarebbero esami effettuati la domenica o nei giorni festivi, e la presenza nel cda dell’Università romana del marito.

Come riporta il quotidiano, la ministra e il suo staff non avrebbero risposto alla richiesta di chiarimenti dei giornalisti guidati da Marco Travaglio.

