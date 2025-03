Ossi, ore di ansia per il 42enne investito da un bambino: l’uomo...

Ossi, ore di ansia per il 42enne investito da un bambino: l’uomo resta in coma

Grande apprensione a Ossi per le sorti del 42enne investito ieri sera dopo aver fatto provare per gioco la macchina a un bambino: l'uomo è in coma