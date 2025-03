Costa Smeralda, chi è Brendan Blumer: sua la villa da 160 milioni di euro

Ecco chi è il ricco milionario che ha da poco concluso un mega investimento per una villa da sogno in Costa Smeralda

Un mega investimento in Costa Smeralda per Brendan Blumer, imprenditore visionario e re delle criptovalute, che ha acquistato Villa Yamani a Romazzino per la “modica” cifra 160 milioni di euro.

A soli 38 anni, Blumer è uno dei giovani imprenditori più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato tra 600 e 750 milioni di dollari. Nato a Cedar Rapids, Iowa, e residente alle Isole Cayman (non certo per le spiagge), ha iniziato la sua carriera giovanissimo, lanciando a soli 15 anni Gamecliff, una piattaforma per la vendita di oggetti virtuali nei videogiochi. Gamecliff viene acquisita da un’altra società nel 2005 e il giovane imprenditore si trasferisce a Hong Kong.

Due anni dopo il successo con The Accounts Network, sempre nel campo dei videogiochi online, poi Okay.com che a Hong Kong diventa punto di riferimento per l’immobiliare. Infine l’approdo nel 2017 nel mondo crypto con la società Block.one, azienda dietro la blockchain Eos.io, capace di gestire milioni di transazioni al secondo.

Da videogiochi e crypto al più concreto mattone, con l’investimento in Sardegna a ricordare a tutti quanto l’Isola sia una meta ambita dagli uomini più ricchi al mondo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it