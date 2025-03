Vola dal terzo piano: mistero sulla morte di un 60enne a Ozieri

Sulla caduta però stanno indagando le forze dell'ordine di Ozieri. La dinamica non è chiara: da definire se si tratti di una tragica fatalità o altre ipotesi

Un uomo di 60 anni ha perso la vita questo pomeriggio in via Veneto a Ozieri in seguito ad un volo dalla finestra del suo appartamento, sito al terzo piano di una palazzina. Lo riporta il quotidiano Sassari Oggi.

Sul posto della tragedia sono intervenute le ambulanze del 118, Mike e Croce Ottagona: gli operatori hanno tentato in ogni modo a salvare l’uomo, ma senza riuscirvi. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Proprio sull’origine della caduta stanno indagando le forze dell’ordine di Ozieri. La dinamica non è chiara: per questo le indagini si stanno concentrando per definire se si tratti di una tragica fatalità o altre ipotesi.

Diverse le persone interrogate per provare a ricostruire l’accaduto e dissolvere le nubi sul mistero della caduta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it