Mobilitazione dei tifosi del Cagliari: a Empoli da tutta Italia

I Cagliari club presenti in giro per l’Italia si stanno organizzando per poter presenziare e riempire il “Castellani” di Empoli con le bandiere rossoblù: “Non ci fermerete”

La Prefettura di Firenze blocca la trasferta dei tifosi dalla Sardegna per la sfida Empoli-Cagliari? E i tifosi sardi e rossoblù presenti in tutta l’Italia si stanno mobilitando per esserci comunque.

Infatti il divieto di trasferta vale solo per i residenti in Sardegna. Così i Cagliari Club presenti in Abruzzo e Liguria si stanno organizzando per riempire il “Castellani” di Empoli con tante bandiere rossoblù. Coinvolgendo tifosi provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Noi ci saremo e tiferemo anche per chi gli è stato negato un suo diritto e comunque non ci fermerete mai” fa sapere su Facebook il Cagliari Club Abruzzo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it