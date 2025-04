Dazi, appello di Coldiretti Sardegna: “Serve azione diplomatica forte”

L’entrata in vigore dei nuovi dazi americani sui prodotti europei sta destando molta preoccupazione nel settore agroalimentare sardo. Tante e pericolose sarebbero le ripercussioni sulle imprese

Per questo motivo, Coldiretti Sardegna fa appello a un’azione forte e coordinata tra l’Unione Europea e l’amministrazione americana per evitare che la situazione degeneri in un conflitto commerciale.

“In questa fase è essenziale evitare che la tensione commerciale tra Europa e Stati Uniti si trasformi in un conflitto dagli effetti disastrosi. Con ripercussioni dirette su cittadini e agricoltori da entrambe le parti” dichiara Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna.

“Un’escalation dei dazi metterebbe a rischio interi settori produttivi, colpendo non solo le aziende ma anche i consumatori. Al di là delle decisioni americane, l’Italia e l’Europa devono proseguire il dialogo, perché la logica dei dazi e delle ritorsioni commerciali si è dimostrata nel tempo miope e dannosa per tutti. Serve una soluzione diplomatica da portare avanti in sede europea, perché solo con una posizione forte e unitaria possiamo realmente difendere le nostre imprese”.

