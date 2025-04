Cagliari, è scontro sull’area giochi di via Roma: Sorrentino attacca, ira FdI

Il consigliere comunale Corrado Sorrentino ha espresso "un livello altissimo di perplessità" sull'area giochi della nuova via Roma, ma dal partito dell'ex sindaco Truzzu non l'hanno presa bene

Un vero e proprio polverone quello sollevato dal consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Corrado Sorrentino. L’esponente del centrosinistra ha espresso “un livello altissimo di perplessità” per il posizionamento dell’area giochi nella nuova via Roma a Cagliari, definendola senza mezzi termini “una scelta che va oltre l’assurdo”.

E spiega: “Un’area fitness e un’area giochi per bambini immerse nello smog e nel traffico? Non solo progetto privo di valutazioni, direi Diabolico, perché non posso credere che chi ha avuto tale idea e chi l’ha messa in pratica fosse così inconsapevole”.

Per Sorrentino infatti “mancano del tutto i presupposti per la pratica dello sport e per il benessere dei bambini”, ma oltre al fattore smog c’è anche quello sicurezza. “Immaginate come purtroppo accade quotidianamente che un veicolo sbandi: un’auto, un autobus di linea, o peggio ancora un tir” ipotizza.

Dure le reazioni dal partito dell’ex sindaco Paolo Truzzu, che quella via Roma l’ha fortemente voluta. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, replica sui social: “Un consigliere comunale progressista, per smania di protagonismo o su preciso mandato politico per sondare il terreno, ha lanciato l’assurda proposta di eliminare l’area giochi e fitness di via Roma inaugurata da appena tre mesi. In assenza di idee, rotonde e piste ciclabili da proporre, stanno pensando a distruggere la nuova via Roma e sperperare soldi pubblici”.

Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di Quartu Sant’Elena, Michele Pisano. “Non commento le motivazioni di salute e pericolo per i bambini, tanto dettagliate quanto difficili da confutare ma ancor più da condividere. Che i piccoli, già immersi di per sé in una quotidianità caotica, possano venire minati dal punto di vista sanitario da un’oretta di svago in una strada simile – tra l’altro fronte porto – mi pare comunque statisticamente invalutabile”.

“Se l’amministrazione di Cagliari volesse davvero toglierla, sarebbe però difficile credere a motivi di salute pubblica o rischi per la sicurezza. Se qualcosa dell’esistente invece si potesse migliorare, che facciano pure. Il resto è, a mio parere, gazzosa”.

