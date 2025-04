Cagliari, picchia la compagna davanti a tutti in via Roma: bloccato dai carabinieri

Cagliari, picchia la compagna davanti a tutti in via Roma: bloccato dai...

Serata concitata nel centro della città a Cagliari, dove un grave episodio di violenza è stato sventato grazie al tempestivo intervento di due giovani carabinieri, marito e moglie, liberi dal servizio. I due militari, in quel momento in via Roma per passare del tempo libero insieme, hanno notato una lite furibonda tra una coppia nei pressi dell’ingresso di un noto negozio e non hanno esitato a intervenire per proteggere la donna coinvolta.

La scena che si è presentata davanti ai loro occhi era drammatica: un uomo stava aggredendo verbalmente e fisicamente la propria compagna. I carabinieri, pur in abiti civili, si sono immediatamente frapposti tra i due, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e riuscendo a mettere in sicurezza la vittima.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto anche i colleghi della Stazione di Cagliari-Villanova, che hanno preso in carico la situazione. L’aggressore è stato identificato in un 29enne di origine pakistana, residente a Capoterra, che al culmine di un diverbio per futili motivi aveva colpito al volto la convivente.

La donna, in stato di shock ma cosciente, è stata assistita dai sanitari del 118. Ha rifiutato il ricovero ospedaliero, ma è stata informata della possibilità di accedere ai servizi offerti da un centro antiviolenza per ricevere sostegno psicologico e tutela.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, come previsto dall’articolo 572 del Codice Penale. L’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dell’accaduto, valuterà le misure cautelari nei confronti del soggetto.

