Gli interventi non hanno riguardato solo il restyling degli spazi, ma anche la digitalizzazione e l'accessibilità. Intanto, i servizi di prestito e restituzione dal 7 aprile saranno nuovamente attivi tutti i giorni

Quartu, biblioteche via Dante verso la riapertura totale: lavori quasi ultimati

Si stanno preparando per la progressiva riapertura completa le biblioteche situate in via Dante a Quartu, a seguito dei lavori di ammodernamento compiuti negli ultimi tempi.

L’intervento ha riguardato in particolare il potenziamento della digitalizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, elementi che renderanno le strutture più accessibili.

Il progetto è stato finanziato attraverso le risorse del Pnrr e, come si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Quartu: “permetterà di creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico, assicurando così la valorizzazione dell’offerta informativo-documentaria”.

“Il potenziamento delle tecnologie digitali – si legge ancora nel comunicato del comune di Quartu – con l’implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali, tra audiolibri con controllo del volume e cuffie, procede infatti di pari passo con l’implementazione del sistema di pannelli informativi e di orientamento, con mappe e planimetrie a rilievo tattile“.

Il punto prestito e restituzione provvisorio ora osserverà un maggior numero di giornate di apertura. Sarà infatti a disposizione del pubblico di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre al pomeriggio il lunedì dalle 15 alle 18.

