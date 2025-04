Empoli-Cagliari, accolto il ricorso rossoblù: tifosi sardi saranno presenti

Il Tribunale ha ritenuto ingiustificata l’adozione della radicale misura del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti in Sardegna

Il Tribunale amministrativo per la Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari nella giornata di ieri in merito al divieto di vendita dei biglietti per la gara del Castellani contro l’Empoli ai tifosi sardi.

Il Tribunale ha ritenuto ingiustificata l’adozione della radicale misura del divieto di vendita dei biglietti della competizione sportiva ai residenti in Sardegna.

Per tanto i tifosi isolani, possessori di tessera del tifoso, potranno prendere parte alla sfida di domenica tra Empoli e Cagliari con la società di casa che ora dovrà provvedere a mettere in vendita i tagliandi.

